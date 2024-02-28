مصرع 8 مهاجرين غرقا قبالة سواحل المغرب

وقالت السلطات المحلية أن "الضحايا كانوا ضمن مجموعة من المهاجرين غير النظاميين استقلوا قاربا مطاطيا في محاولة لعبور البحر المتوسط انطلاقا من منطقة تشارانا بومحفوض جماعة بني شيكر، قبل أن ينقلب القارب بسبب سوء الأحوال الجوية التي سجلت هبوب رياح قوية وارتفاع علو الأمواج".وذكر المصدر ذاته أن "السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والبحرية الملكية والوقاية المدنية، تدخلت وأنقذت 9 أشخاص كما انتشلت 8 جثث".وأشارت إلى أن "الأبحاث مستمرة للوصول إلى مفقودين محتملين".وأكدت في السياق أنه تم "فتح تحقيق من قبل السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذا الحادث".