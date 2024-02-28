حيازة المخدرات قانونية في ألمانيا بهذا الموعد

وقالت السفارة في بيان لها أن "البرلمان الألماني (البوندستاغ) أقر من قبل قانونا لتقنين القنب بألمانيا من أجل حماية أفضل للقاصرين والقضاء على السوق السوداء".



وأكدت السفارة أن "حماية القاصرين ستبقى أولوية كما سيتم تكثيف حملات التوعية والوقاية".

وأقر البرلمان الألماني مشروع قانون يهدف إلى عدم تجريم تعاطي وحيازة القنب الهندي (الماريجوانا والحشيش) وتشريعه جزئيا.وحظي مشروع القانون بتأييد 407 نواب وعارضه 226، وامتنع أربعة آخرون عن التصويت.وبموجب مشروع القانون، لن يتم تحميل المستهلكين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما المسؤولية الجنائية لحيازتهم قنبا هنديا يصل وزنه إلى 25 غراما وزراعة ما يصل إلى 3 شتلات.كما يمكن زراعة القنب للاستهلاك الشخصي في جمعيات خاصة يصل عدد أفرادها إلى 500 شخص. وسيُسمح لأعضاء هذه الجمعيات بزراعة القنب بشكل جماعي وتوزيعه فيما بينهم. وفي الوقت نفسه، سيقتصر التوزيع على 25 غراما يوميا و50 غراما شهريا. ومع ذلك، سيتعين على الولايات الفيدرالية أن تقرر بنفسها ما إذا كانت ستسمح بإنشاء مثل هذه الجمعيات الزراعية.