سوريا تعلن التصدي لهجوم إسرائيلي قرب دمشق

أعلنت سوريا، مساء اليوم الأربعاء، التصدي لهجوم إسرائيلي قرب العاصمة دمشق.



وقال التلفزيون السوري، إنه "تم تصدي الدفاعات السورية لهجوم إسرائيلي قرب دمشق".

الى ذلك قالت وكالة "سانا"، إن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق".

بدوره قال "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، إن "انفجارات عنيفة في منطقة السيدة زينب في دمشق"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.