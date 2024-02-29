مقتل إسرائيليين اثنين بإطلاق نار جنوب نابلس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بمقتل إسرائيلي بعملية اطلاق النار قرب مستوطنة عيلي جنوبي نابلس.

وذكر الإسعاف الإسرائيلي أن "شخصين أصيبا بجروح خطيرة في هجوم إطلاق نار على شارع 60 عند مدخل مستوطنة عيلي في جبال بنيامين، وتم حتى الآن تحييد شخصين اثنين". وأكت إذاعة الجيش الاسرائيلي مقتل اسرائيليين اثنين في العملية.