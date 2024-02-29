البنتاغون تكشف عن تهديد للأمن القومي الأمريكي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، إن روسيا طورت قدراتها المضادة للأقمار الصناعية، معتبرة أن ذلك يشكل "تهديدا للأمن القومي" للولايات المتحدة وحلفائها.

وصرح بذلك رئيس قيادة قوات الفضاء الأمريكية، الجنرال ستيفن وايتنغ، في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس.

وقال إن "قدرات روسيا المضادة للأقمار الصناعية تشكل تهديدا حقيقيا للمجال الفضائي وأمننا القومي وقدرة قيادتنا على الرد بشكل حاسم لحماية مصالحنا ومصالح حلفائنا وشركائنا".

ووفقا له، "على الرغم من القتال في أوكرانيا والعقوبات الاقتصادية، تواصل روسيا تطوير مجموعة من الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد الأسبوع الماضي، أن بلاده لا تقوم في الفضاء إلا بما تقوم به الولايات المتحدة ودول أخرى.