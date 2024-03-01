مجلس الشيوخ الأمريكي يوقف صفقة بيع طائرات ومعدات عسكرية لتركيا

وصوت المجلس، أمس الخميس، بأغلبية 79 صوتا مقابل 13 ضد قرار عدم الموافقة على البيع الذي قدمه السيناتور الجمهوري راند بول.وانتقد السيناتور بول الحكومة التركية وقال إن السماح بالبيع سيشجعها على “سوء سلوكها”. وقال مؤيدو البيع إن من المهم بالنسبة لواشنطن أن تفي بكلمتها تجاه حليفتها في حلف شمال الأطلسي.أبلغت إدارة بايدن الكونجرس رسميا في 26 يناير كانون الثاني بنيتها المضي قدما في بيع 40 طائرة من طراز إف-16 التي تنتجها لوكهيد مارتن وما يقرب من 80 من معدات التحديث لتركيا، وذلك بعد يوم من إتمام أنقرة التصديق الكامل على عضوية السويد في الناتو.تعثرت عملية البيع لشهور بسبب قضايا من بينها رفض تركيا الموافقة على انضمام السويد إلى التحالف العسكري. كانت تركيا قد طلبت الشراء لأول مرة في أكتوبر تشرين الأول 2021.