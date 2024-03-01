زفاف نجل أغنى رجل بالهند.. حفل أسطوري متوقع بـ 100 مليون دولار

بعد زفاف ابنته الكبرى إيشا الأسطوري عام 2018، قرر أمباني الاحتفال بزواج ابنه الأصغر أنانت من راديكا ميرشانت بشكل يفوق الخيال بتكلفة معلنة بلغت حوالي 100 مليون دولار.*مشاركة 50 ألف شخصبدأت مراسم الاحتفالات في مارس/ آذار بمشاركة العروس والعريس بإطعام أكثر من 50 ألف شخص فقير في جامناجار، موطن أمباني، ومن المقرر أن يقام حفل الزفاف رسميا في يوليو/ تموز المقبل.‏الحفل الذي وُصف بأنه أكثر الحفلات بذخاً في العالم سيكون بحضور أكثر الأشخاص نفوذاً وألمع نجوم ومشاهير ومليارديرات العالم، من بينهم:‏- الملياردير بيل غيتس‏- المغنية ريانا (ستغني في الحفل)‏- شاروخان‏- أميتاب باتشان‏- إيفانكا ترامب‏- الملياردير مارك زوكربيرج‏- هيلاري كلينتون‏- رئيس شركة ديزني‏- محترف فن الوهم الساحر ديفيد بلين‏- رانين كابور‏- سلمان خان‏- سوندار بيتشاي (رئيس جوجل)*ضيوف من جميع أنحاء العالموصلت النجمة ريهانا إلى جامناجار لحضور حفل ما قبل الزفاف، ومن المتوقع أن يسافر الرؤساء التنفيذيون للتكنولوجيا العالمية ونجوم بوليوود وأيقونات البوب وسياسيون، لحضور المناسبة التي تستمر 3 أيام.‏قالت وكالة بلومبيرغ إن تكلفة هذا الزفاف ستتخطى 100 مليون دولار، ومن أجل حضور وغناء ريانا التي ستحيي الحفل بأغانيها ستحصل على 8 ملايين دولار (30 مليون ريال) حسب بعض المصادر.‏رحلات الطيران الخاصة من حول العالم والسكن في فنادق 5 نجوم تم تأمينها للجميع وسيكون هناك العشرات من مصففي الشعر، وتم توزيع كتيّب لجميع الضيوف فيه معايير الموضة المطلوب منهم اتخاذها خلال أيام وجودهم حتى لا يتم الإخلال بالبرستيج الخاص بالحفل.*أطباق مميزةوتم تقديم حوالي 2500 طبق للضيوف على مدار 3 أيام لضمان عدم تناول نفس الطبق مرتين أبدا.‏تم استدعاء أمهر 21 طاهياً من نخبة الطهاة حول العالم للإشراف على فريق طبخ سيقدم آلاف الأصناف من الأطباق العالمية والهندية.