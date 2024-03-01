إيران.. تعرف على المحافظات الأكثر إقبالا في الانتخابات

وقال فی مؤتمر صحفي، إن محافظات كهغيلوية وبوير أحمد، وخراسان الجنوبية، وتشهارمحال بختياري، وغلستان، وقم، وإيلام، وكرمان، ولورستان، وخراسان رضوي، وخراسان الشمالية هي الأعلى من حيث نسبة المشاركة وفق المعطيات الأولية.وأضاف، "الإحصائيات المتوفرة إلى الآن تشير إلى أن 47% من الناخبين هم من النساء و53% من الرجال".وتجري، الجمعة، عملية الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة في إيران، وتحمل الورقة الرابحة في عالم التوقعات عنوان "تعزيز حضور المحافظين في السلطة".وفي نحو 59 ألف مركز اقتراع تنتشر عبر مختلف المناطق في إيران، يدلي الناخبون بأصواتهم في العملية الانتخابية، حيث تعول السلطة على حضور كثيف من الناخبين، لا سيما أن عدد المواطنين الإيرانيين الذين يحق لهم المشاركة يزيد على 61 مليون إيراني.ويعود سبب التركيز المتزايد على نسب المشاركة في هذه الانتخابات إلى ما حدث في الانتخابات التشريعية عام 2020، إذ شهدت أدنى نسبة مشاركة منذ عام 1979.آنذاك، لم يدل سوى 42.57% من الناخبين بأصواتهم خلال الاقتراع، الذي جرى في بداية أزمة جائحة كوفيد-19.وكعلامة على أهمية الحضور الكثيف اعتبر خامنئي، قبل أيام، أن "المشاركة في الانتخابات واجبة على الجميع"، وطالب "الشخصيات المؤثرة" بتشجيع المواطنين على التصويت، مؤكدا أنه "كلما شهدت الانتخابات اندفاعا يتم ضمان القوة الوطنية والأمن الوطني".وفي انتخابات اليوم، يصوت الإيرانيون لانتخاب أعضاء مجلس الشورى الـ290 لدورة مدتها 4 سنوات، وفي اقتراع من دورة واحدة.ويختارون أيضا أعضاء مجلس خبراء القيادة، وهي هيئة تتكون من 88 عضوا من رجال الدين، وتقوم باختيار المرشد الأعلى الجديد لإيران وتشرف على عمله، ويتم انتخاب هؤلاء الأعضاء لمدة 8 سنوات بالاقتراع العام المباشر.وصادق مجلس صيانة الدستور في إيران على 15 ألفا و200 مرشح للانتخابات التشريعية، وهو عدد قياسي من المرشحين.