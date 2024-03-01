الصحة العالمية: جميع شرايين الحياة انقطعت عن غزة

وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير للصحافيين في جنيف إن "النظام في غزة على شفير الانهيار، بل أكثر من ذلك... جميع شرايين الحياة في غزة انقطعت بشكل أو بآخر"، وفق رويترز.كما أضاف أن ذلك خلق "وضعاً مأساوياً" كما حدث أمس الخميس عندما قُتل أكثر من 100 شخص بينما كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية عند مفترق النابلسي في غرب مدينة غزة بشمال القطاع.كذلك شدد على أن "الناس في حاجة ماسة للغذاء والمياه النظيفة، لأي إمدادات، لدرجة أنهم يخاطرون بحياتهم للحصول على أي طعام أو أي إمدادات لدعم أطفالهم وإعالة أنفسهم".