مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوبي لبنان وتوقع 3 قتلى

السومرية نيوز – دوليات



استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، اليوم السبت، سيارة على طريق الناقورة جنوبي لبنان، فيما تشير المعلومات الأولية الى سقوط ثلاثة قتلى.

بحسب موقع "سكاي نيوز"، وقع الهجوم في منطقة الحمراء في الناقورة ونفذ بـ3 صواريخ أطلقتها المسيّرة، في حين أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى مقتل مسؤول في حزب الله اللبناني في الحادث.



وأظهرت صور منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، السيارة المستهدفة وقد اشتعلت بها النيران وتفحمت.