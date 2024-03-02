الدول العربية بمؤشر الحرية العالمي 2024.. تعرف على مرتبة العراق

ووفقًا لتقرير هذا العام، تراجع مستوى الحرية العالمية للعام الثامن عشر على التوالي في عام 2023. وكان اتساع وعمق التدهور شاسِع. وتضاءلت الحقوق السياسية والحريات المدنية في 52 دولة، في حين قامت 21 دولة فقط بإجراء تحسينات. وساهمت الانتخابات المعيبة والصراع المسلح في ذلك التراجع وتعريض الحرية للخطر والتسبب في أضرار جسيمة معاناة إنسانية.عربيًا، احتلت سوريا المركز الأول في المؤشر الذي يقر بانعدام الحرية، ليصل مجموع النقاط الذي أحرزته وفقًا للمؤشر إلى 1.في الانفوغرافيك ادناه، إليكم نظرة على قائمة الدول العربية في مؤشر الحرية العالمي 2024: