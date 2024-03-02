شاب ابتلع اكثر من 70 عملة معدنية ومغناطيس لبناء عضلاته!

واضطر الأطباء إلى إخراج العملات والمغناطيس، بعد أن ابتلعها الشاب معتقدا أنه بهذه الأشياء يمكن لجسمه امتصاص الزنك والمساهمة في بناء العضلات، بحثا عن مظهر "كمال الأجسام"، وفقا لوسائل اعلام محلية هندية.وتسبب الامر بانسداد معوي للشاب، وتم إسعافه إلى الطوارئ، وعندما أبلغ الشاب الأطباء بما ابتلعه، حين وصل وهو يعاني من القيء وآلام في البطن استمرت 20 يوما، تدخلوا على الفور لإجراء عملية جراحية لإخراج المعادن.وأظهرت الأشعة السينية التي تم التقاطها قبل الجراحة عملات معدنية في أمعاء الشاب، البالغ من العمر 26 عاماً، بعد أن أمضى عدة أسابيع في تناول العملات المعدنية أثناء خضوعه للعلاج من حالة نفسية لم يتم الكشف عنها.