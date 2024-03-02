أمريكا.. قطار يغير مساره من السكة الى النهر

وقال مسؤولون إن قطار شحن بجنوب نورفولك خرج عن مساره في بلدة سوكون السفلى.وفقًا للمسؤولين، وقع الحادث بالقرب من المبنى رقم 2200 في ريفرسايد درايف.وأكدوا أن عربات عدة خرجت عن مسارها وانتهى الأمر بها غارقة في نهر ليهاي.وقال مسؤولون إنه لا توجد حاليا أي عمليات إخلاء ولا إصابات ولا تسربات من أي حاويات.ويحقق أفراد الطوارئ في الحادث ويطلبون حاليًا من السكان البقاء خارج المنطقة.