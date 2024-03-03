لديها لحظات ممتعة في العراق.. اغتصاب مُغامرة برازيلية من 7 رجال امام زوجها في الهند

وظهرت المغامرة الاسبانية البرازيلية التي تدعى فيرناندا، وهي من هواة ركوب الدراجات، في مقطع فيديو مع زوجها في احدى مستشفيات الهند، وقال زوجها: "لقد هاجمونا في المخيم وضربونا، ووضعوا سكينًا على حلقي قائلين إنهم سيقتلوننا، واغتصبها سبعة رجال ".ونشر فيسنتي هذه الكلمات في مقطع فيديو نشره على حساب زوجته فرناندا، وهي من الشخصيات المؤثرة التي يتابعها ما يقرب من 200 ألف متابع، على حساب إنستغرام.وفي ليلة الجمعة، بينما كان الزوجان يخيمان في منطقة جبلية بشمال الهند ، اقتحم سبعة رجال خيمتهم واغتصبوا فرنانداـ تم تجميد زوجها فيسنتي بسكين مضغوط على رقبته .والمرأة برازيلية المولد وتحمل الجنسية الإسبانية، والزوج من فالنسيا، يسافر الزوجان حول العالم منذ خمس سنوات ويوثقان مغامراتهما على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانا يقوما في الهند بجولة بالدراجة.ويظهر حساب فيرناندا، صورا عديدة لها في العراق حيث يبدو انها كانت في العراق برحلة مغامرة وسياحة في مارس 2022.