الإفتاء المصرية تحدد موعد تحري هلال شهر رمضان

وقالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نستطلع هلال شهر رمضان الأحد القادم بإذن الله".وتحدث الرؤية بعد غروب شمس يوم 29 من شهر شعبان، وفور رؤيته يعني ذلك أن شهر رمضان قد بدأ، وإذا تعثرت الرؤية ولم يظهر الهلال يجب إكمال شهر شعبان حتى يوم 30.تجدر الإشارة إلى أن شهر رمضان يتقدم من 10 إلى 14 يوما تقريبا كل عام جديد عن العام الذي يسبقه، بالحساب الميلادي للسنة.