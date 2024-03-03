باريس.. مطاردة مشتبه بمهاجمته رجلاً قرب كنيس يهودي

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، إن السلطات الفرنسية تبحث عن مشتبه بمهاجمته رجلا أثناء مغادرته كنيسا يهوديا في باريس يوم الجمعة الماضي.

وأضاف دارمانين أن الهجوم المزعوم الذي استهدف رجلا ستينيا كان "هجوما جديدا معاديا للسامية وقع في باريس" مساء الجمعة.

وكتب دارمانين عبر منصة "إكس": "تبذل الشرطة الفرنسية كافة الجهود اللازمة للقبض على مرتكب هذا العمل الذي لا يمكن وصفه بكلمات".

وتقول تقارير وسائل الإعلام الفرنسية إنه تمت مشاهدة أحدهم وهو يعتدي جسديا ولفظيا على رجل في أوائل الستينيات من عمره يوم الجمعة حوالي الساعة 5:30 مساء بينما كان يغادر كنيسا في الدائرة العشرين بباريس".

ووفقا لإذاعة "بي أف إم" نقلا عن مصادر في الشرطة، ركل المهاجم الرجل ولكمه عدة مرات ووجه إليه شتائم عرقية، فيا فر المهاجم المشتبه به سيرا على الأقدام.

وجاء الهجوم بعد ساعات من إعلان دارمانين إصداره أمرا لمديريات الشرطة في جميع أنحاء فرنسا بتعزيز تدابير الحماية على الفور للمجتمعات اليهودية، خاصة حول المدارس وأماكن العبادة.