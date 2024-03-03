Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان السومرية
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اجتماع في بغداد بشأن كركوك يخرج باتفاق
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

سوريا تدين توصيات البرلمان الأوروبي: تدخل سافر

دوليات

2024-03-03 | 12:12
سوريا تدين توصيات البرلمان الأوروبي: تدخل سافر
المصدر:
وكالات
1,084 مشاهدة

أكدت وزارة الخارجية السورية، اليوم الاحد، ان ما سُمي بتوصيات البرلمان الأوروبي حول سوريا تدخل سافر، وانعكاس لحالة سياسية أوروبية مزرية تجمع بين التناقض اللاأخلاقي والانفصال عن الواقع.

وقالت الوزارة في بيان، إن "البرلمان الأوروبي ناقش في الأيام الماضية ما سُمي بتوصياته الواردة ضمن قرار بخصوص السياسة الأوروبية حول سوريا، وقد تابعت الجمهورية العربية السورية هذه المناقشات واطلعت على ما صدر عن البرلمان الأوروبي من توصيات لا يمكن إلا وصفها بالتدخل السافر والمشين في الشؤون الداخلية لسورية".

واضافت ان "ما صدر عن برلمان الاتحاد الأوروبي من توصيات "لا يمكن تقييمها إلا بأنها انعكاس لحالة سياسية أوروبية مزرية تجمع بين التناقض اللاأخلاقي والانفصال عن الواقع".

وأعربت عن "إدانة سوريا الصارمة ورفضها المطلق لأي تدخل في شؤونها الداخلية من أي طرف كان وتحت أي ذريعة واهية".

وقالت إن "عقلية الاستعمار والهيمنة البائدة لا تزال تتحكم في عقول الكثيرين في الغرب، ومنهم هؤلاء الذين أعدوا وصوتوا لصالح مثل هذه التوصيات الصادرة عن البرلمان الأوروبي والذين ذهبوا بعيدا في سرد الأكاذيب وتشويه صورة سوريا التي حارب شعبها الإرهاب نيابة عن العالم".

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الأوروبي صوت بالأغلبية خلال الأسبوع الماضي على مجموعة من التوصيات حول سوريا أكد فيها على معارضة أي تطبيع للعلاقات مع الحكومة السورية.

كما أكد البرلمان الأوروبي على أن المواطنين السوريين الذين يعيشون كلاجئين وطالبي لجوء في أوروبا وفي تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، لا يمكنهم العودة، وأن كل عودة يجب أن تكون طوعية.
>> انضم الى السومرية على واتساب  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-03-2024 | 2024
11:30 | 2024-03-03
Play
العراق في دقيقة 03-03-2024 | 2024
11:30 | 2024-03-03
Morning Live
Play
Morning Live
الصدق واحد والكذب الوان واشكال - حلقة ٢٢٦ | الموسم 2
05:00 | 2024-03-03
Play
الصدق واحد والكذب الوان واشكال - حلقة ٢٢٦ | الموسم 2
05:00 | 2024-03-03
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٢٢٢ | الموسم 6
04:00 | 2024-03-03
Play
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٢٢٢ | الموسم 6
04:00 | 2024-03-03
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة سعد المجرد واحزر مكان الاغنية المفقودة 3/3/2024
00:30 | 2024-03-03
Play
سيرة سعد المجرد واحزر مكان الاغنية المفقودة 3/3/2024
00:30 | 2024-03-03
رحال
Play
رحال
براري الضلوعية منبع الحنطة والشعير - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
13:30 | 2024-03-02
Play
براري الضلوعية منبع الحنطة والشعير - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
13:30 | 2024-03-02
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ آذار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-03-02
Play
نشرة ٢ آذار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-03-02
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ آذار ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-03-02
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ آذار ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-03-02
Biotic
Play
Biotic
زيادة الوزن واضطرابات الهرمونات ابرز العوامل بعد الحمل والولادة - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
15:00 | 2024-03-01
Play
زيادة الوزن واضطرابات الهرمونات ابرز العوامل بعد الحمل والولادة - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
15:00 | 2024-03-01
فنّ نيوز
Play
فنّ نيوز
الأعمال الفنية الجديدة - الحلقة ٢٦ | 2024
14:30 | 2024-03-01
Play
الأعمال الفنية الجديدة - الحلقة ٢٦ | 2024
14:30 | 2024-03-01
واتساب
Play
واتساب
عيد المعلم 1/3/2024
07:00 | 2024-03-01
Play
عيد المعلم 1/3/2024
07:00 | 2024-03-01
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 03-03-2024 | 2024
11:30 | 2024-03-03
Play
العراق في دقيقة 03-03-2024 | 2024
11:30 | 2024-03-03
Morning Live
Play
Morning Live
الصدق واحد والكذب الوان واشكال - حلقة ٢٢٦ | الموسم 2
05:00 | 2024-03-03
Play
الصدق واحد والكذب الوان واشكال - حلقة ٢٢٦ | الموسم 2
05:00 | 2024-03-03
لقطات
Play
لقطات
برومو تل الراهب | رمضان 2024
04:54 | 2024-03-03
Play
برومو تل الراهب | رمضان 2024
04:54 | 2024-03-03
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٢٢٢ | الموسم 6
04:00 | 2024-03-03
Play
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٢٢٢ | الموسم 6
04:00 | 2024-03-03
طل الصباح
Play
طل الصباح
سيرة سعد المجرد واحزر مكان الاغنية المفقودة 3/3/2024
00:30 | 2024-03-03
Play
سيرة سعد المجرد واحزر مكان الاغنية المفقودة 3/3/2024
00:30 | 2024-03-03
رحال
Play
رحال
براري الضلوعية منبع الحنطة والشعير - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
13:30 | 2024-03-02
Play
براري الضلوعية منبع الحنطة والشعير - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
13:30 | 2024-03-02
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ آذار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-03-02
Play
نشرة ٢ آذار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-03-02
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ آذار ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-03-02
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢ الى ٨ آذار ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-03-02
Biotic
Play
Biotic
زيادة الوزن واضطرابات الهرمونات ابرز العوامل بعد الحمل والولادة - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
15:00 | 2024-03-01
Play
زيادة الوزن واضطرابات الهرمونات ابرز العوامل بعد الحمل والولادة - الحلقة ٤٥ | الموسم 2
15:00 | 2024-03-01
فنّ نيوز
Play
فنّ نيوز
الأعمال الفنية الجديدة - الحلقة ٢٦ | 2024
14:30 | 2024-03-01
Play
الأعمال الفنية الجديدة - الحلقة ٢٦ | 2024
14:30 | 2024-03-01

رمضان 2024

خير وبركة مع العائلة

نعم، لكونها باتة وملزمة
نعم، لكونها باتة وملزمة
كلا، ستتهرب من تنفيذها
كلا، ستتهرب من تنفيذها
غير متهم
غير متهم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
رمضان السومرية
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.