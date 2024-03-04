السودان.. الكشف عن حقيقة طلب إيران إقامة قاعدة عسكرية على البحر الاحمر

وقال عبد الله لوكالة "أنباء العالم العربي": "ما ورد في صحيفة وول ستريت جورنال غير صحيح إطلاقا، ويجافي الواقع تماما".وأضاف: "التقرير استند إلى شخص، ذكرت الصحيفة اسمه وادعت أنه مستشار أمني للرئيس السوداني، وهذا أيضا غير صحيح، لأنه لا يوجد أي مستشار بهذا الاسم في مؤسسة الرئاسة السودانية".وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نقلت عن مسؤول كبير في المخابرات السودانية قوله إن إيران فشلت في إقناع السودان بالسماح لها ببناء قاعدة بحرية دائمة على ساحل البحر الأحمر، وهو الأمر الذي كان سيعطي لها موطئ قدم في منطقة تتيح لها مراقبة حركة المرور البحرية من قناة السويس وإسرائيل وإليهما".وأضافت الصحيفة أن "طهران تعهدت بإرسال سفينة حربية إلى السودان مقابل تلبية طلبها".