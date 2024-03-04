المحكمة الامريكية العليا تلغي حكم كولورادو بعدم أهلية ترامب

وقالت المحكمة في قرارها: "لا يمكن لحكم المحكمة العليا في كولورادو أن يبقى قائماً. يوافق جميع أعضاء المحكمة التسعة على هذه النتيجة".وجاء في حكم المحكمة: "نظراً لأن مسؤولية تنفيذ القسم 3 من التعديل 14 لدستور الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأشخاص الذين يشغلون مناصب عامة والمرشحين، تقع على عاتق الكونغرس، وليس على عاتق الولايات، فإننا نبطل ذلك القرار".وسبق أن منعت المحكمة العليا في كولورادو ترامب من المشاركة في الانتخابات المحلية للمرشحين من الحزب الجمهوري للترشيح لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2024.ورحب ترامب بقرار المحكمة العليا واعتبره "فوزاً كبيراً" للولايات المتحدة.ويعول ترامب على عرض قوة الثلاثاء خلال محطة انتخابية رئيسية تسمى "الثلاثاء الكبير" لإقصاء منافسته الجمهورية الأخيرة نيكي هايلي نهائياً وتكريس جهوده لمواجهة جو بايدن مجدداً.ويعتبر دونالد ترامب البالغ 77 عاماً المرشح الأوفر حظاً بأشواط رغم متاعبه القضائية الكثيرة.وباستثناء الانتخابات التمهيدية الأحد في العاصمة الفيدرالية في واشنطن التي فازت بها هايلي، ظفر الرئيس السابق بكل الانتخابات التمهيدية التي نظمها حزبه الجمهوري منذ يناير مطيحاً بالجزء الأكبر من منافسيه.وتبقى هايلي البالغة 52 عاماً المرشحة الوحيدة التي تعترض طريق حصوله على بطاقة الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة.