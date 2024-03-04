اندلاع حريق على متن "سفينة إسرائيلية" قرب عدن

أعلنت شركة "أمبري" للأمن البحري، اليوم الاثنين، اندلاع حريق على متن "السفينة الإسرائيلية" التي تم استهدافها جنوب شرقي عدن، بعد تعرضها لانفجارين أحدهما عن بعد.

وقالت الشركة في بيان: "اندلاع حريق على متن السفينة الإسرائيلية المستهدفة التي تحمل علم ليبيريا بعد تعرضها لانفجارين، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية".

وأعلنت الشركة في وقت سابق اليوم الاثنين، عن استهداف سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا على بعد 91 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن باليمن وإصدارها إشارة استغاثة.

وتضامنا مع قطاع غزة، تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها "شركات إسرائيلية" وتنقل بضائع، وفقا لتصريحات الجماعة.

وردا على ذلك، شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية في وقت سابق ضربات عديدة على مناطق متفرقة في اليمن.