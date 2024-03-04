قصف جوي يستهدف شمالي اليمن

أفادت قناة "المسيرة" الفضائية اليمنية، اليوم الاثنين، أن طائرات أمريكية وبريطانية استهدفت منطقة يسنم في محافظة صعدة شمالي البلاد.



وقالت القناة: "عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بـ 3 غارات منطقة يسنم بمديرية باقم في محافظة صعدة شمالي البلاد".

ولم توضح القناة اليمنية نتائج الهجوم، فيما لم يصدر تعقيب من الجانب الأمريكي أو البريطاني حتى اللحظة.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) اليوم الاثنين، استهداف سفينة إسرائيلية في بحر العرب، بعد ساعات من استهداف سفن حربية أمريكية في البحر الأحمر.