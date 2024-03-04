"الأونروا" تكشف: الهجوم على رفح صار وشيكاً

توقعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، أن الهجوم على رفح صار وشيكاً.

وقال المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، "أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل يشمل توفير المساعدات الأساسية التي تشتد الحاجة إليها".

وأضاف "يبدو أن الهجوم على رفح التي يتركز فيها نحو 1.4 مليون نازح صار وشيكاً"، مبيناً أنه "لا مكان آمنا يقصده سكان غزة، ورغم كل الفظائع التي عاشوها وشاهدناها يبدو أن الأسوأ لم يأت".

وكشف لازاريني أنه "لا قدرة للوكالة على استيعاب الصدمات المالية خاصة في ظل احتدام الحرب في غزة"، معتبراً أن "نتنياهو صرح بأننا لن نعمل في غزة بعد الحرب وهذا يجري تنفيذه حاليا بتدمير بنيتنا التحتية".

وتابع أن "الحملة ضدنا هدفها تغيير المعايير القائمة منذ فترة طويلة للسلام في الأراضي المحتلة"، مشيراً الى أن الحديث عن وقف عملنا يعزز الاعتقاد بأن الوكالة يمكن تفكيكها دون مساس بحقوق الفلسطينيين.