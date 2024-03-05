هزة أرضية تضرب إيران

وجاء في بيان المركز أن الهزة وقعت في الساعة 04:20 صباحا بالتوقيت العالمي على بعد 120 كيلومترا جنوب غربي مدينة إيرانشهر التي يقطنها 131 ألف شخص، على عمق 10 كيلومترات.ولم ترد حتى الآن أي معلومات حول وقوع أضرار أو إصابات جراء الهزة.