مشتركة مع العراق.. إيران تتطلع لإنشاء منطقة تجارية لوصولها إلى البحر الأبيض

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أكد “حجة الله عبد الملكي”، أن إيران تسعى إلى إنشاء منطقة حرة مشتركة مع الدول الأخرى، لكنها تسعى أيضًا إلى إنشاء منطقة حرة مشتركة ثلاثية بالتفاوض مع العراق وسوريا.وأكد: من خلال إنشاء منطقة حرة ثلاثية بين إيران وسوريا والعراق سنشهد قفزة استثمارية كبيرة ونحن نتابع هذا الموضوع.وبين عبد الملكي أن إيران نتفاوض حاليا مع 21 دولة لإنشاء منطقة حرة مشتركة قائلا: وصلنا حتى الآن إلى مرحلة توقيع وثيقة مع خمس دول وهي إما على شكل مذكرة تفاهم أو متضمنة نص موافقات اللجنة المشتركة.وأضاف: تحدثنا مع العراق وسوريا من أجل إنشاء منطقة حرة مشتركة، وقد أبدت الأطراف المتفاوضة موافقتها في هذا الشأن، ونحن بانتظار اجتماع ثلاثي.وأضاف أمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية الصناعية الحرة والاقتصادية الخاصة في إيران: المنقطة التي يتم النظر فيها لهذا الغرض هي من الأجزاء الأخيرة التي تخلصت من داعش، ولكن الآن استتب الأمن ويتم الترانزيت فيها بسلاسة.وذكر: أن إنشاء منطقة حرة مشتركة سيعود بالنفع على الدول الثلاث ويجعل وصول إيران إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط سهلا للغاية.