مصرع 5 اشخاص بتحطم طائرة صغيرة في مدينة ناشفيل الأمريكية

وذكرت الشرطة على منصة إكس أن الطائرة تحطمت خارج المسارات المتجهة شرقا بعد مخرج حي شارلوت بايك، مضيفة أن العمل مستمر لتحديد المكان الذي انطلقت منه الطائرة.وقالت الشرطة إن إدارة الطيران الاتحادية موجودة حاليا في مكان الحادث.وأوضح متحدث باسم الشرطة للصحفيين، أن برج المراقبة في مطار جون تيون في ناشفيل تلقى رسالة من طيار في حوالي الساعة 7:40 مساءً".وأضاف "الطيار قال إن طائرته تعاني من عطل في المحرك والطاقة وتحتاج إلى إذن للهبوط".