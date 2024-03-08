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نساء العراق في القمة: تألق عالمي وإنجازات ملهمة
دوليات
2024-03-08 | 01:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
107 مشاهدة
بمناسبة يوم المرأة العالمي، كيف برزت المرأة العراقية عالميا خلال السنة الفائتة؟
في هذا المقال، سنلقي نظرة على أبرز انجازات المرأة العراقية خلال العام الماضي، حيث تألقت في مجالات متعددة، وحققت إنجازات ملموسة على الصعيدين الوطني والعالمي.
1.
زينة زكي:
تألقت المصممة العراقية زينة زكي خلال السنة الماضية، حيث احتلت المرتبة 16 في قائمة مجلة "فوربس الشرق الأوسط" لأكثر 50 امرأة صانعة علامات تجارية شهيرة في الشرق الأوسط لعام 2023. زكي هي مؤسسة علامة Zeena Zaki للأزياء، وقد أطلقت أول عرض أزياء لها في الإمارات عام 2003. تتخذ علامتها من العبايات والقفطان والفساتين محوراً لمجموعاتها.
2.
هدى قطان
:
في ميدان صناعة التجميل، احتلت العراقية الأمريكية هدى قطان المرتبة 30 بحسب فوربس الشرق الأوسط ضمن قائمة 50 سيدة صنعن علامات تجارية شرق أوسطية لعام 2023. وهي مؤسسة ورئيسة تنفيذية للعلامة التجارية الشهيرة Huda Beauty. قامت قطان بتأسيس علامتها التجارية في مجال مستحضرات التجميل مع شقيقتيها في عام 2013، بدءًا من بيع الرموش الصناعية.
3.
تالا الخليل
:
تألقت الدكتورة تالا الخليل كـ "صانعة الأمل" الأولى في الوطن العربي. أسست الخليل مؤسسة لرعاية ومساعدة الأطفال ذوي الهمم في العراق، حيث خصصت جزءاً من مستشفى الأطفال التخصصي بالبصرة لاستقبال مرضى السرطان من الأطفال، بهدف غرس الأمل وتخطي التحديات التي يواجهونها.
4.
منى قطان
:
تأتي العراقية الأمريكية منى قطان في المرتبة السادسة من قائمة 50 سيدة صنعن علامات تجارية شرق أوسطية لعام 2023 بحب فوربس. وهي شقيقة هدى قطان وعملت في صناعة مستحضرات التجميل لأول مرة كشريكة لشركة (Huda Beauty) مع شقيقتيها هدى وعلياء في عام 2013، وتشغل حاليًا منصب الرئيس العالمي للشركة. في عام 2018، أطلقت علامتها التجارية في مجال العطور (Kayali) بمجموعة مكونة من 4 عطور.
5.
باسمة عبد الرحمن:
تألقت باسمة عبد الرحمن كرائدة في مجال المباني الخضراء، وتم اختيارها ضمن قائمة أكثر 100 امرأة تأثيرًا حول العالم لعام 2023. وقد نشطت عبد الرحمن في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ، حيث تم اختيارها للمشاركة في مؤتمر "كوب 28" لعام 2023.
وكي لا ننسى، من أهم النساء العراقيات اللاّمعات في مجالهنّ حول العالم:
نادية مراد:
ناشطة حقوقية وهي العراقية الوحيدة التي حازت على جائزة نوبل للسلام عام 2018 نتيجة جهودها في إنهاء استخدام العنف الجنسي كسلاح في الحروب.
ألينا حبة:
المحامية الأميركية من أصول عراقية، هي واحدة من أعضاء فريق الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
زها حديد:
مهندسة معمارية عالمية حازت على جوائز عديدة وتُعتبر واحدة من أبرز المهندسين المعماريين في العالم وقد برزت تصاميمها في لندن، باريس، طوكيو، الامارات، انكلترا، شيكاغو، ايطاليا والعديد من الدول الاخرى.
سميرة مزعل:
المصورة الفوتوغرافية البارزة في جنوب العراق، أول امرأة تحقق هذا الإنجاز، حيث تركت بصمتها البارزة في مجالات الفن والثقافة.عاشت حياة مليئة بالألم، وانتشرت شهرتها إلى خارج مدينتها "العمارة" في محافظة ميسان. يتداخل كفاحها المهني والسياسي بشكل لافت في حياة المرأة في الجنوب، مما منحها مكانتها الحقيقية.
لا يقتصر دور المرأة العراقية على المجالات الفاخرة، وصناعة المكياج، والعمل الإنساني والسياسة والذكاء فقط، بل إنها أيضاً تكونت في دور الشهيدة، كما في حال
أطوار بهجت
، الشهيدة الإعلامية ومراسلة قناة العربية والجزيرة سابقًا، التي اختطفت واغتيلت مع طاقم العمل أثناء تغطيتها لتفجير ضريح العسكريين في سامراء في صباح يوم الأربعاء 22 فبراير 2006 على يد مسلحين. وكرّمت أطوار كأيقونة في حفل منتدى الإعلاميات الذي نُظم للاحتفال بالإعلامية العراقية.
ومن الملفت أيضاً ريادة العراق بشأن المساواة وتمكين المرأة في تولي المناصب الحكومية. لقد اثبتت المرأة العراقية قدرتها الفائقة على النجاح إذا ما أتيحت لها فرصة لخوض التجربة السياسية في ظل مشاركة فعالة وبارزة. فقد اتخذت لنفسها دور النائبة والوزيرة والقاضية مثبتتاً الكفاءة في القيادة والقدرة على إدارة حكم البلاد. قد ظهرت هذه المشاركة بوضوح خلال انتخابات مجالس محافظات العراق التي أُقيمت سنة 2023، حيث أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في آخر إحصائية أن العدد الكلي للمرشحين هو خمسة آلاف و919 مرشح، ألف و663 منهم نساء، أي أكثر من 28 بالمائة.
بالرغم من هذه الإنجازات، يظل دور المرأة بحاجة إلى دعم فعّال وتفعيل القوانين المخصصة لتحقيق التكافؤ في المجتمع. يجب منح المرأة المساحة الكافية للعمل في جميع المجالات، لتظهر نجاحاتها وتثبت إمكانية تحقيقها للنجاح في مختلف الميادين.
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