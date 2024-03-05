الانتخابات الأمريكية.. ماذا تعرف عن الثلاثاء الكبير

ومع ترجيحات شبه مؤكدة، بأن يكون الرئيس الحالي جو بايدن، المرشح عن الحزب الديمقراطي، يسعى مرشح الحزب الجمهوري الأوفر حظًا، كذلك، الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى الحصول على بطاقة الحزب من غريمته نيكي هيلي، للمشاركة بالانتخابات التي ستُجرى في تشرين الثاني المقبل.تفيد الوثائق بأن الكونغرس اختار، منذ العام 1845، الثلاثاء، يومًا لتمكين الأمريكيين من التصويت، خاصة المزارعين، حتى لا تتضرر أعمالهم خلال الأسبوع، ولأن التنقل كان حينها بواسطة الخيول.وبحسب الوثائق، أقرّ الكونغرس، في العام 1875، الثلاثاء، أيضًا يومًا لإجراء انتخابات مجلس النواب، وفي العام 1914، أقرّه يومًا لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ.ويعد العام 1984، بداية الحركة الحديثة نحو "الثلاثاء الكبير" الأكثر شمولاً، في شهر اذار، حيث أجرت 9 ولايات انتخاباتها التمهيدية في 13 اذار 1984.وبدأ تقليد "سوبر تيوزداي" (super Tuesday) بشكله الحالي، العام 1988، حين أجرت 16 ولاية جنوبية انتخاباتها التمهيدية في 8 اذار.تنعقد الآمال كل عام على تأثير "الثلاثاء الكبير"، الذي سيشهد تصويت 15 ولاية، إلى جانب إقليم "ساموا الأمريكية".والولايات هي: ألاباما، ألاسكا، أركنساس، كاليفورنيا، كولورادو، ماين، ماساتشوستس، مينيسوتا، نورث كارولاينا، أوكلاهوما، تينيسي، تكساس، يوتا، فيرمونت، فيرجينيا.يعقد الحزب الجمهوري مؤتمره العام، بين 15 و18 تموز المقبل، في مدينة ميلاواكي بولاية ويسكونسن، وذلك لتسمية المرشح الفائز رسميًا ببطاقة ترشح الحزب رسميًّا. ثم يعقد الحزب الديمقراطي مؤتمره العام، بين 19 و22 آب، في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي.ويصوت المندوبون خلال المؤتمر للمرشح، ويظهر كل حزب الوحدة والوقوف خلف المرشح الفائز، والتغلب على أي صراعات وانقسامات في مرحلة الانتخابات التمهيدية.