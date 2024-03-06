30 دولاراً.. سوريا تخفض سعر تأشيرة دخول أراضيها للعراقيين

وقال الحجيمي، في بيان ورد للسومرية نيوز، "إلى الأخوة العراقيين كافة القادمين لزيارة الجمهورية العربية السورية لغرض السياحة أو الزيارة الدينية والعلاجية، قررت السلطات السورية الشقيقة تخفيض رسم التأشيرة من 80 دولاراً إلى 50 دولاراً والإقامة لمدة شهر وبنفس التعليمات".وبين أنه "يتم الحصول على التأشيرة من مطار دمشق أو المنافذ البرية، وقد أثمرت جهود سفارة جمهورية العراق في دمشق بتحقيق هذا الموضوع لخدمة العراقيين"، مؤكداً على "ضرورة الالتزام والتقيد بالقوانين والتعليمات الصادرة من الأجهزة السورية المختصة والإسهام بحفظ القانون".