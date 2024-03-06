بعد انخفاض الأمس.. عملة "البيتكوين" تعود للارتفاع

وارتفعت قيمة عملة "البيتكوين" بنسبة 1% إلى 67280.99 نقطة، وفقا لبيانات منصة "كوين ديسك".وفي تعاملات الثلاثاء تجاوزت قيمة العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم مستوى 69 ألف دولار، مسجلة بذلك أعلى مستوى الإطلاق، إلا أن العملة انخفضت في التداولات المسائية بأكثر من 11% إلى دون 65 ألف دولار.وتشهد عملة "البيتكوين" ارتفاعا مؤخرا، بعد أن وافقت الولايات المتحدة على إدراج صناديق تداول "بيتكوين" في البورصات.