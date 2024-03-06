بمشاركة صديقها.. "طقوس شيطانية" توصل ام لقتل ابنها للحصول على كنز

عذبت الأم طفلها وضربته حتى الموت على مدار يومين خلال ممارسة "طقوس شيطانية" بمشاركة صديقها، لاعتقادهما بأن موت الطفل سيقودهما إلى العثور على كنز من الذهب.وبحسب التحقيقات، فإن الأم والجدة وشريكيهما هم أعضاء في طائفة شيطانية يطلق عليها اسم "لوس كارنيروس".وعثرت الشرطة في منزل الأم على أدلة تؤكد استخدامها لدمى "الفودو" الخاصة بالسحر، والتي كُتب عليها تعويذات "غريبة"، بالإضافة إلى "كتب سحر" وزجاجتين داخلهما كحول وفيهما حيوانات ميتة مثل العقارب.وتوصلت الشرطة إلى معلومات تؤكد أن الأسرة تعتقد أن في داخل الصبي الصغير "شياطين" يجب طردها.وأفادت الشرطة بأن جميع أفراد العائلة ينتمون للطائفة نفسها، وأن زعيمهم هو شريك الأم، الذي أطلق الأوامر وأجبرها على تنفيذ الجريمة، وحتى الآن لم يتبين إن كانت الجدة أو شريكها لهما يد في مقتل الطفل.