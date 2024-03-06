فقدان الاتصال مع عدد من طاقم سفينة الشحن المستهدفة قبالة اليمن

وقالت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة: "فقدان 3 من بحارة سفينة الشحن المستهدفة في باب المندب وإصابة 4 آخرين بحروق بالغة".وأشار مصدر ملاحي للوكالة اليوم الأربعاء، بأن "ثلاثة من أفراد طاقم ناقلة البضائع السائبة التي ترفع علم بربادوس ترو كونفيدنس في عداد المفقودين، فيما أصيب أربعة آخرون بحروق خطيرة بعد أن تعرضت السفينة لأضرار قبالة سواحل اليمن".وقال مالك السفينة المستهدفة جنوب غربي عدن: " أصيبت السفينة بصاروخ على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غرب عدن، وفقدنا الاتصال بـ 20 من أفراد طاقم السفينة و3 حراس مسلحين"، مؤكدا أن السفينة تنجرف مع استمرار حريق على متنها".وقالت الهيئة البريطانية في بلاغٍ نشرته على موقعها الإلكتروني: "تلقينا تقريرا في الساعة 11:50 بالتوقيت العالمي عن حادث على بعد 54 ميلا بحريا جنوب غربي عدن. وبحسب ما أوردته الهيئة، أصيبت سفينة تجارية كانت في المنطقة المجاورة وتعرضت لأضرار".ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الجيش البريطاني قوله إن "طاقم السفينة التجارية التي تعرضت لهجوم في خليج عدن غادرها عبر قوارب النجاة".