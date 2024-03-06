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قتلى وجرحى بين طاقم ناقلة بضائع تعرضت لضربة بصاروخ "حوثي"
دوليات
2024-03-06 | 12:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,343 مشاهدة
أفاد مسؤول أمريكي، بمقتل شخصين وجرح آخرين بين طاقم ناقلة بضائع تعرضت لضربة بصاروخ "حوثي" في خليج اليمن.
وألحق الصاروخ "أضرارا كبيرة" في السفينة، وفق المسؤول الذي أضاف أن "طاقمها بلّغ عن قتيلين على الأقل وستة جرحى من أفراد الطاقم وهجر السفينة".
كما قال مسؤولان أمريكيان لوكالة "أسوشيتد برس" إن هجوما يشتبه أن الحوثيين اليمنيين قاموا به على سفينة في خليج عدن تسبب في وقوع "وفيات" اليوم الأربعاء.
وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء أن القوات البحرية التابعة لها نفذت عملية استهداف لسفينة "ترو كنفيدنس TRUE CONFIDENCE" الأمريكية في خليج عدن.
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