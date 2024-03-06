غارات أمريكية بريطانية تستهدف مطاراً في اليمن

أفادت قناة "المسيرة" الفضائية اليمنية، أن الطائرات الأمريكية والبريطانية شنت غارتين، استهدفتا مطار الحديدة الدولي غربي البلاد.

وقالت القناة: "غارتان لطائرات العدوان الأمريكي البريطاني على مطار الحديدة الدولي".

وتأتي هذه الغارات بعدما تعهدت الولايات المتحدة بمحاسبة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية على الهجوم الذي استهدف ناقلة بضائع قرب باب المندب وتسبب بمقتل شخصين من طاقم السفينة.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر مطلعة، تأكيدها فقدان 3 من بحارة سفينة الشحن في باب المندب جنوب غرب عدن، وإصابة 4 آخرين بحروق بالغة إثر استهدافها بصاروخ.