وتبدأ أحداث القضية بورود بلاغ إلى النيابة العامة من عدد من السياح العراقيين في مصر، يتهمون خلاله شركة وهمية تدعى "أصدقاء مصر" بالنصب عليهم بإيهامهم بقدرتهم على حجز فنادق ورحلات سياحية، لافتين إلى أنهم قاموا بإرسال مبالغ مالية بعملة الدولار للشركة عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال الشهيرة، وعند وصولهم إلى مصر، قام ممثل الشركة بغلق هواتفه، ولم يستطيعوا الوصول إليه.من جانبه، كثف جهاز البحث الجنائي تحرياته، وباستخدام الوسائل الحديثة، تبين قيام سوري الجنسية ومصرية بتأسيس شركة وهمية للنصب على السياح، وبإعداد الأكمنة تم القبض على المتهمين، وإحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق في القضية.واعترف المتهمون أمام النيابة بأن التشكيل يديره سوري الجنسية من لبنان، وهم يعملون معه مقابل نسبة من الأموال التي يحصلون عليها.بدورها، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق، على أن يتم التجديد لهم في الموعد المحدد، بحسب وسائل اعلام مصرية.