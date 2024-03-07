Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان السومرية
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
غارات أمريكية بريطانية تستهدف مطاراً في اليمن
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

أول من أدخل العربية للحواسيب.. من هو "محمد الشارخ" الذي توفي في الكويت؟

دوليات

2024-03-07 | 05:16
أول من أدخل العربية للحواسيب.. من هو &quot;محمد الشارخ&quot; الذي توفي في الكويت؟
1,089 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

توفي في الكويت، رجل الأعمال البارز محمد الشارخ، مؤسس شركة صخر لبرامج الحاسوب، والذي كان أول من أدخل اللغة العربية لأنظمة الكمبيوتر.

الإعلان عن وفاة محمد الشارخ.. من هو؟
وسائل إعلام كويتية، أعلنت، أمس الأربعاء 6 مارس/آذار 2024، وفاة محمد الشارخ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "صخر" لبرامج الحاسوب، والتي تأسست عام 1982، عن عمر ناهز 82 عاماً.

كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة محمد الشارخ، مشيرين إلى إنجازاته التي تركت بصمة في عالم الحاسوب.

عمل الشارخ نائباً للمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية، وعضواً في مجلس إدارة البنك الدولي للإعمار والتنمية في واشنطن.

كما أسس ورأس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي، وعمل نائباً لرئيس جمعية الاقتصاديين العرب، كما أسس الشركة العالمية للإلكترونيات في الكويت والمملكة العربية السعودية، كما ذكر موقع "القبس".

أبرز أعمال محمد الشارخ
محمد الشارخ أسس الشركة العالمية للإلكترونيات في الكويت والسعودية، وخصص كل جهوده لبناء شركة صخر لتعريب الحاسوب منذ عام 1980.

ينسب له الفضل في إدخال اللغة العربية إلى الحواسيب أول مرة في التاريخ، وذلك في حِقبة الثمانينيات.
حاسوب صخر هو مشروع مشترك انطلق في عام 1982/ ويكبيديا

يعد مشروع الشارخ، "حاسوب صخر" من أوائل الحواسيب التي استخدمت اللغة العربية، وبعد ذلك عمل على تطوير القارئ الآلي والترجمة الآلية والنطق الآلي.

نجحت "صخر" في أن تتغلب على تفوق تقنية المعلومات الإنجليزية على مثيلاتها العربية، وأن تقوم في ذات الوقت بتصحيح الاعتقاد الخاطئ بأنه يمكن تطويع الحلول المطورة في الغرب لتناسب احتياجات المستخدمين العرب.

حصلت الشركة على ثلاث براءات اختراع من هيئة الاختراعات الأمريكية، USPTO في حقل اللغة العربية للنطق الآلي والترجمة الآلية والمسح الضوئي.
صورة لحاسوب صخر الذي بدأ ظهوره في حقبة الثمانينيات/مواقع التواصل

يعود له الفضل في تطوير برنامج القرآن الكريم، وكتب الحديث التسعة باللغة الإنجليزية للكمبيوتر عام 1985، وكذلك أرشيف المعلومات الإسلامية، وتطوير العديد من البرامج التعليمية والتثقيفية وتعلم البرمجة للناشئة التي تجاوز عددها 90 برنامجاً، ونشر كتب تعليم الحاسوب وتدريب المدرسين.

كما أسَّس الشارخ مشروع "كتاب في جريدة" عام 1997 بالتعاون مع "اليونيسكو"، وفي عام 2016، بدأ في مشروعه الكبير "أرشيف الشارخ" للمجلات الأدبية والثَّقافية العربية وتحميلها على شبكة الإنترنت.

يعود له الفضل في إنشاء معجم محوسب معاصر للغة العربية، تم طرحه على الإنترنت بشكل مجاني عام 2019، يحتوي على 125 ألف معنى وتركيب، كما يحتوي على قاعدة بيانات للمترادفات والمتضادات بلغت 35 ألف مترادف ومتضاد، كما يضم الموقع ثلاثة من أشهر المعاجم التراثية: القاموس المحيط، وتاج العروس، ولسان العرب.

عن مؤلفاته، فقد نشر الشارخ أول قصة كتبها "قيس وليلى" في المجلة الستينية الطليعية جاليري سنة 1968، وله ثلاث مجموعات قصصية.
من مجموعة محمد الشارخ القصصية

>> انضم الى السومرية على واتساب  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق التحدي الديوانية - الحلقة ٢٢٦ | الموسم 6
04:00 | 2024-03-07
Play
سوق التحدي الديوانية - الحلقة ٢٢٦ | الموسم 6
04:00 | 2024-03-07
بعد التحري
Play
بعد التحري
القيارة .. عقود نفط عند ابواب النزاهة فساد وهدر للمال العام - الحلقة ٤٦ | الموسم 3
15:30 | 2024-03-06
Play
القيارة .. عقود نفط عند ابواب النزاهة فساد وهدر للمال العام - الحلقة ٤٦ | الموسم 3
15:30 | 2024-03-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ اذار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-03-06
Play
نشرة ٦ اذار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-03-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-03-2024 | 2024
12:30 | 2024-03-06
Play
العراق في دقيقة 06-03-2024 | 2024
12:30 | 2024-03-06
استديو Noon
Play
استديو Noon
إسألني وإلك نقطة اذا ما جاوبت 6-3-2024
07:00 | 2024-03-06
Play
إسألني وإلك نقطة اذا ما جاوبت 6-3-2024
07:00 | 2024-03-06
Morning Live
Play
Morning Live
تربية حيوان اليف داخل المنزل - الحلقة ٢٢٩ | الموسم 2
05:00 | 2024-03-06
Play
تربية حيوان اليف داخل المنزل - الحلقة ٢٢٩ | الموسم 2
05:00 | 2024-03-06
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيفة البرنامج عفراء عدنان العزي 6-3-2024 | 2024
02:30 | 2024-03-06
Play
ضيفة البرنامج عفراء عدنان العزي 6-3-2024 | 2024
02:30 | 2024-03-06
طل الصباح
Play
طل الصباح
حلو لو مرّ و أبراج 6-3- 2024
00:30 | 2024-03-06
Play
حلو لو مرّ و أبراج 6-3- 2024
00:30 | 2024-03-06
بالمختزل
Play
بالمختزل
مع الدكتور علي الدباغ - الحلقة ٤٦ | الموسم 2
15:30 | 2024-03-05
Play
مع الدكتور علي الدباغ - الحلقة ٤٦ | الموسم 2
15:30 | 2024-03-05
Celebrity
Play
Celebrity
كيف حول البلوگر العربي ايبو نجاحه لمبادرات إنسانية - الحلقة ٥٢ | الموسم 2
14:30 | 2024-03-04
Play
كيف حول البلوگر العربي ايبو نجاحه لمبادرات إنسانية - الحلقة ٥٢ | الموسم 2
14:30 | 2024-03-04
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق التحدي الديوانية - الحلقة ٢٢٦ | الموسم 6
04:00 | 2024-03-07
Play
سوق التحدي الديوانية - الحلقة ٢٢٦ | الموسم 6
04:00 | 2024-03-07
بعد التحري
Play
بعد التحري
القيارة .. عقود نفط عند ابواب النزاهة فساد وهدر للمال العام - الحلقة ٤٦ | الموسم 3
15:30 | 2024-03-06
Play
القيارة .. عقود نفط عند ابواب النزاهة فساد وهدر للمال العام - الحلقة ٤٦ | الموسم 3
15:30 | 2024-03-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ اذار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-03-06
Play
نشرة ٦ اذار ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-03-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-03-2024 | 2024
12:30 | 2024-03-06
Play
العراق في دقيقة 06-03-2024 | 2024
12:30 | 2024-03-06
استديو Noon
Play
استديو Noon
إسألني وإلك نقطة اذا ما جاوبت 6-3-2024
07:00 | 2024-03-06
Play
إسألني وإلك نقطة اذا ما جاوبت 6-3-2024
07:00 | 2024-03-06
Morning Live
Play
Morning Live
تربية حيوان اليف داخل المنزل - الحلقة ٢٢٩ | الموسم 2
05:00 | 2024-03-06
Play
تربية حيوان اليف داخل المنزل - الحلقة ٢٢٩ | الموسم 2
05:00 | 2024-03-06
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيفة البرنامج عفراء عدنان العزي 6-3-2024 | 2024
02:30 | 2024-03-06
Play
ضيفة البرنامج عفراء عدنان العزي 6-3-2024 | 2024
02:30 | 2024-03-06
طل الصباح
Play
طل الصباح
حلو لو مرّ و أبراج 6-3- 2024
00:30 | 2024-03-06
Play
حلو لو مرّ و أبراج 6-3- 2024
00:30 | 2024-03-06
بالمختزل
Play
بالمختزل
مع الدكتور علي الدباغ - الحلقة ٤٦ | الموسم 2
15:30 | 2024-03-05
Play
مع الدكتور علي الدباغ - الحلقة ٤٦ | الموسم 2
15:30 | 2024-03-05
Celebrity
Play
Celebrity
كيف حول البلوگر العربي ايبو نجاحه لمبادرات إنسانية - الحلقة ٥٢ | الموسم 2
14:30 | 2024-03-04
Play
كيف حول البلوگر العربي ايبو نجاحه لمبادرات إنسانية - الحلقة ٥٢ | الموسم 2
14:30 | 2024-03-04

رمضان 2024

خير وبركة مع العائلة

سنشتري اللحوم مهما كان سعرها
سنشتري اللحوم مهما كان سعرها
سنقاطع اللحوم
سنقاطع اللحوم
سنبحث عن بديل
سنبحث عن بديل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
رمضان السومرية
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.