مقتل شخص وإصابة 3 آخرين جراء انفجار في إيران

وذكرت "إرنا" أن العديد من الأشخاص قتلوا وأصيبوا بعد أن اشتعلت النيران في قسم من المصفاة عقب الانفجار - الذي حدث قبل الظهر بتوقيت إيران.من جانبها، قالت وكالة "مهر" شبه الرسمية الإيرانية في وقت لاحق إنه بحسب قسم العلاقات العامة لشركة "أفتاب" لتكرير النفط، لم تقع أضرار جسيمة في المجمع. ونقلت "مهر" عن مصدر قوله إن شخصين أُصيبا فقط في هذا الانفجار.لكن محافظ مدينة بندر عباس الإيرانية، حبيب بهادري قال، إن شخصا لقي مصرعه وأصيب 3 آخرون جراء انفجار وقع في شركة أفتاب لتكرير النفط.كما أعلنت العلاقات العامة لشركة "أفتاب" الإيرانية أن "الحادث الذي وقع في هذه الشركة (في مدينة بندر عباس جنوب إيران) كان جزئيا". وأضافت: "وقعت هذه الحادثة أثناء عمليات إصلاح أحد الأفران لتكرير النفط".