اتهمتها "بمحاولة التدخل".. موسكو تستدعي السفيرة الامريكية لديها

وقالت الخارجية الروسية في بيان، انها "سلمت مذكرة تتضمن مجموعة من المطالب إلى السفيرة الأميركية تريسي بعد أن تم استدعاؤها لهذا الغرض إلى مقر الخارجية الروسية".وطالبت موسكو في مذكرتها "بوقف تقديم أي مساعدة لـ3 منظمات أميركية غير ربحية تصنفها موسكو على أنها غير مرغوب فيها في روسيا".وحملت المذكرة أسماء المنظمات التالية: "المجالس الأميركية للتعليم الدولي"، و"الآفاق الثقافية" و"معهد التعليم الدولي"، والتي تنفذ بدعم من سفارة واشنطن برامج ومشاريع مناهضة لروسيا، وتهدف إلى تجنيد "عملاء النفوذ" تحت ستار التبادل التعليمي والثقافي".وأضافت الخارجية: "تم تسليم السفيرة مذكرة رسمية تطالبها بوقف أي مساعدة في أنشطة هذه المنظمات غير الربحية، والتي، في حال استمرت، سوف تعتبر انتهاكاً للقانون الروسي، وكذلك إزالتها من الموقع الرسمي للبعثة الدبلوماسية ومن شبكات التواصل الاجتماعي لديها".وشددت وزارة الخارجية للسفيرة تريسي على أن "محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا الاتحادية سيتم قمعها بقسوة، بما في ذلك طرد موظفي السفارة الأميركية المتورطين في ذلك باعتبارهم أشخاصا غير مرغوب فيهم".