واشنطن: إيران استغلت فرصة تأتي مرة واحدة في كل جيل.. والردع تحقق في العراق

وخلال استضافته امام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، قال كوريلا إن "أحداث 7 أكتوبر لم تغير إسرائيل وغزة بشكل دائم فحسب، بل خلقت الظروف الملائمة للجهات الفاعلة لزرع عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة وخارجها"، مبينا انه "لقد استغلت إيران ما اعتبرته فرصة لا تتاح إلا مرة واحدة في كل جيل لإعادة تشكيل الشرق الأوسط لصالحها”.وفي 28 يناير/كانون الثاني، تسبب هجوم بمقتل ثلاثة جنود أمريكيين في قاعدة بالأردن بعد تنفيذ أكثر من 150 ضربة ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.وقال الجنرال كوريلا لأعضاء مجلس الشيوخ: "إنهم رادعون الآن في العراق وسوريا ودعمهم للميليشيات المتحالفة مع إيران من حيث الهجمات، ولكن ليس بالضرورة من حيث تمويلهم وتجهيزهم".ولم يهاجم المسلحون القوات الأمريكية في العراق أو سوريا منذ 4 فبراير/شباط، لكن الجنرال كوريلا حذر من أن "الردع مؤقت دائمًا" وقال إن إيران لا تردع في دعمها لحزب الله والحوثيين وحماس.وتقود الولايات المتحدة رداً دولياً على هجمات الحوثيين شبه اليومية على السفن في البحر الأحمر، وقد أسقطت عشرات الطائرات بدون طيار والصواريخ.وقال كوريلا إن الولايات المتحدة بحاجة إلى زيادة إنتاج أسلحة الطاقة الموجهة مثل أشعة الليزر وأشعة الميكروويف حتى تتمكن من معالجة التهديدات الصادرة عن الطائرات بدون طيار والصواريخ في أماكن مثل البحر الأحمر بشكل أكثر فعالية من حيث التكلفة.وقال إن مثل هذه الأنظمة منتشرة بالفعل في المنطقة ويمكن أن توفر الكثير من المال لدافعي الضرائب الأمريكيين بالنظر إلى أن الصواريخ الاعتراضية يمكن أن تصل تكلفة كل منها إلى 5 ملايين دولار، نريد الحصول على طاقة موجهة بتكلفة دولار واحد أو دولارين للجولة".