الجيش الأمريكي يعلن استهداف معدات عسكرية حوثية

وقال بيان للقيادة المركزية للجيش الأمريكي إنها "نفذ ضربات استهدفت 4 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن وطائرة مسيّرة، في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن"، مشيرةً الى أن "العملية جاءت دفاعاً عن النفس".وتابع، "أسقطت قوات القيادة المركزية الأميركية 3 طائرات مسيّرة انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه خليج عدن".وأضاف البيان أن "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأميركية والسفن التجارية".