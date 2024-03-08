مناقشات أميركية – تركية عن المستجدات الاستقرار السياسي في العراق

والتقى فيدان سوليفان في واشنطن لمناقشة المستجدات الأخيرة المتعلقة بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن فيدان أكد للمسؤول الأمريكي ضرورة إعلان وقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.كما شدد الوزير التركي، خلال لقائه مع سوليفان، على ضرورة إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وعدم إطالتها أكثر، مع التأكيد على حلها "ضمن سلامة الأراضي والسلامة السياسية لأوكرانيا".على صعيد آخر، أكد فيدان، تصميم تركيا على "مكافحة التنظيمات الإرهابية في سورياوشدد على ضرورة تحرك الولايات المتحدة بما يتماشى مع روح التحالف وقطع علاقاتها مع امتدادات حزب العمال الكردستاني.وبحسب حديث المصادر الذي نقله الإعلام التركي الرسمي، فقد "تم خلال اللقاء التطرق إلى الأهمية التي يوليها الاستقرار السياسي في العراق، ومناقشة المستجدات في العراق، وخصوصا مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تجد موطئ قدم لها في البلاد".