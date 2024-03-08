سوريا تكشف عدد الزائرين العراقيين خلال يناير 2024

وأعاد مرتيني سبب ارتفاع الزائرين العراقيين للبلاد، إلى قرار تسهيل دخولهم إلى الأراضي السورية.وأعلن أمس القائم بأعمال السفارة العراقية في دمشق، ياسين شريف الحجيمي، عن تخفيض رسم الفيزا للعراقيين القادمين إلى سوريا لغرض السياحة أو الزيارة الدينية والعلاجية من 80 إلى 50 دولارا والإقامة لمدة شهر وبالتعليمات نفسها، حيث يتم الحصول عليها من مطار دمشق أو المنافذ البرية.وفي تصريح لصحيفة "الوطن" السورية لفت مرتيني إلى أن "الحكومة السورية تولي أهمية لقطاع السياحة العراقية، وبالتالي فإنه يتم تقديم كل التسهيلات للزائرين العراقيين"، معربا عن أمله أن "يكون هذا القرار يشجع على قدوم العائلات العراقية للاصطياف في سوريا، وليس فقط رجال الأعمال أو السياحة الدينية والثقافية".وفيما يتعلق بمشاركة سوريا في معرض بغداد الدولي، كشف وزير السياحة السوري أن "مساحة الجناح السوري في هذا المعرض ما يقرب من 140 مترا مربعا وهو من أكبر الأجنحة المشاركة"، مشيرا إلى أنه من خلال هذه المشاركة "يتم استهداف كل أنماط السياحة في سوريا".