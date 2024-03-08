بايدن يستخدم "السنيكرز" لجذب أصوات الأمريكيين

وأشار بايدن في خطابه إلى التضخم في بلاده، وارتفاع أسعار الشوكولاتة والوجبات الخفيفة، بشكل خاص، فيما شمل حديث بايدن عن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، "تقلص حجم قطعة الشوكولاتة" من نوع "سنيكرز"، رغم أن سعرها زاد، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".وقال: "ستتم محاسبتك بنفس المبلغ، وستحصل على كمية أقل بنسبة 10% من قطع سنيكرز"، وانتقد بايدن شركات الوجبات الخفيفة بسبب "الانكماش التضخمي"، وهو ما يعني الحصول على منتجات أقل مقابل السعر نفسه.الرئيس الأمريكي شدد على أن الولايات المتحدة يمكنها أن تجني تريليوني دولار من ضرائب الأغنياء.