أسعار الغذاء العالمية عند أدنى مستوى منذ 2021

وقالت المنظمة، الجمعة، إن مؤشرها للأسعار، الذي يقيس التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا عالميا، بلغ في المتوسط 117.3 نقطة في فبراير/ شباط، انخفاضا من 118.2 نقطة في الشهر السابق، أي تراجع بنسبة 0.7 بالمئة عن مستوى يناير/ كانون الثاني.وقراءة فبراير/ شباط الحالية هي الأدنى منذ فبراير 2021.