إيران تحتجز سفينة وقود في مياه الخليج

وحسب وكالة "تسنيم"، قال رئيس المحكمة العليا في محافظة هرمزغان جنوبي إيران، مجتبى قهرماني، إن "قبطان السفينة المخالفة أشعل النار فيها بعد أن كانت قوة من بحرية الحرس الثوري تريد إيقافها".وأضاف: "تم احتواء الأمر من خلال التعامل الفوري من قبل رجال الإطفاء".وأشار قهرماني إلى أن "احتجاز السفينة جرى بأمر من السلطة القضائية، حيث تمكنت قوات المنطقة الرابعة البحرية في الحرس الثوري من تنفيذ هذه المهمة".وكشف قهرماني عن توقيف 4 أشخاص كانوا على متن هذه السفنية، لافتًا إلى أنه "خلال تفتيشها تم اكتشاف ومصادرة أكثر من 30 ألف لتر من الوقود المهرب".ولم يكشف المسؤول الإيراني عن هوية وجنسية المعتقلين الأربعة، كما لم يتضح بعد مالك هذه السفينة.كما أكد قهرماني أنه "بحكم القانون، تمت مصادرة شحنة الوقود المهربة، بالإضافة إلى أنه سيتم فرض غرامات والسجن على الموقوفين الأربعة".