السعودية تحدد موعد تحري هلال رمضان

وجهت المحكمة العليا في السعودية، اليوم الجمعة، دعوة لعموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان، في مساء يوم الأحد المقبل.

وقالت المحكمة العليا في بيان: "الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (179/ هجرية) وتاريخ 1/ 8/ 1445هجرية، أن يوم الأحد 1/ 8/ 1445 هجرية ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 11/ 2/ 2024 ميلادية، هو غرة شهر شعبان لعام 1445 هجرية؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد 29/ 8/ 1445 هجرية ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 10/ 3/ 2024 ميلادية"، وفقا لما جاء عبر وكالة الأنباء السعودية "واس".