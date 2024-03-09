الحوثيون يستهدفون سفنا أمريكية بـ37 طائرة مسيرة

السومرية نيوز - دوليات



أعلن الحوثيون، اليوم السبت، تنفيذ عمليتين عسكريتين على سفينة ومدمرات أميركية في البحر الأحمر وخليج عدن بالصواريخ والطائرات المسيّرة.







وأضافت أن العملية الثانية استهدفت مدمرات حربية أميركية في البحر الأحمر وخليج عدن بـ37 طائرة مسيّرة.



وبحسب الجماعة فإن العمليتان على السفينة والمدمرات الأميركية حققتا أهدافهما بنجاح.



وقالت الجماعة إن العملية الأولى استهدفت سفينة (بروبيل فورتشن) الأميركية في خليج عدن بصواريخ بحرية مناسبة.وأضافت أن العملية الثانية استهدفت مدمرات حربية أميركية في البحر الأحمر وخليج عدن بـ37 طائرة مسيّرة.وبحسب الجماعة فإن العمليتان على السفينة والمدمرات الأميركية حققتا أهدافهما بنجاح.