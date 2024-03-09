زلزال بقوة 4 ريختر يضرب جنوب شرق إيران

وحدث هذا الزلزال، فجر اليوم السبت، عند الساعة 02:50 بالتوقيت المحلي لطهران، وعلى عمق 9 كيلومترات من سطح الارض.وبحسب التقارير فإن الزلزال الذي ضرب المحافظة لم يخلف أي أضرار.ووقع هذا الزلزال على مسافة 11 كم من منطقة جبالبارز، و39 كم من مدينتي بم وجيرفت في محافظة كرمان.