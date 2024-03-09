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طهران تعلن استمرار أنشطة البنك الوطني الإيراني في العراق
دوليات
2024-03-09 | 03:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
270 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
أكد رئيس الغرفة التجارية الإيرانية العراقية يحيى آل إسحاق، اليوم السبت، استمرار أنشطة البنك الوطني الإيراني في العراق.
وفي تصريح لوكالة "تسنيم"، قال رئيس الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة إن "البنك المركزي العراقي أعلن مؤخرا أن نشاط البنك الوطني الإيراني في العراق سيستمر".
وأضاف، "نسعى إلى تهيئة الظروف لمواصلة نشاط البنك الوطني في العراق مع زيادة حجم الأنشطة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال التعاون والاتفاق بين البنكين المركزيين الإيراني والعراقي".
وتابع، أن "حجم العلاقات التجارية بين إيران والعراق يبلغ حاليا حوالي 10 مليارات دولار، وعلى هذا الأساس، يمكن أن تزيد التفاعلات والأنشطة المصرفية بين إيران والعراق بشكل كبير، لكن بسبب العقوبات، أصبحت هذه التفاعلات محدودة قليلاً".
وأكد رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية أنه ليس لنشاط أو عدم نشاط البنوك الإيرانية في العراق تأثير كبير على العلاقات التجارية الحالية بين البلدين، لكن توسيع عمل البنوك يمكن أن يكون مفيدا.
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