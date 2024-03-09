إيران توقف شابتين رقصتا في ساحة عامة

وانتشر خلال الأيام الماضية على نطاق واسع على منصات التواصل، فيديو للشابتين ترقصان قرب ساحة "تجريش" في شمال طهران، والتي غالبا ما تكون مكتظة بالمشاة والمتسوّقين والتجار.وأوردت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "المدعي العام في طهران أمر بتوقيف امرأتين انتهكتا القواعد الاجتماعية من خلال الرقص في تجريش".وتظهر الشابتان في الفيديو متنكرتين بالزي الأحمر لـ"حجي فيروز"، وهو شخصية محببة لدى الإيرانيين في فترة أواخر العام، إذ يرتدي العديد منهم زيّه ويقومون بالرقص والغناء في الشوارع والساحات العامة، أو حتى وسط زحمة السير.ويحيي الإيرانيون عيد نوروز، أو رأس السنة الجديدة وفق التقويم الهجري الشمسي، في 20 مارس/ اذار هذا العام.وتحظر القوانين في إيران، الرقص المختلط أو رقص الإناث بمفردهن في الأماكن العامة.