الأقوى في تاريخها.. ايران تتصدى لهجوم الكتروني خطير

وقالت الوكالة في تقريرها: "وقع أكبر هجوم إلكتروني في تاريخ البلاد في 28 فبراير بسرعة 136 مليون حزمة (طلب) في الثانية وتم صده بالكامل".وأشارت إلى أنه قبل أيام قليلة من الانتخابات في إيران، تم صد حوالي 160 هجمة إلكترونية.وأجريت في الأول من مارس في إيران انتخابات مجلس الشورى وانتخابات مجلس الخبراء.وكما أعلنت شركة "ميتا" في 9 فبراير أنها حظرت حسابات المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، على منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، وسط توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية الحرب في غزة.